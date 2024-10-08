İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 4 kişi hayatını kaybetti
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İsrail, insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bidirildi.
İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
CAN KAYBI VAR
Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ÜYELERİ HEDEF ALINDI
Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.
İHA
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