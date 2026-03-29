  İsrail'in kirli planına Türkiye engeli: ''Süreç falan dinlemeden vururuz!''

İsrail'in terör örgütü PKK ve PJAK'ı İran'a karşı kullanma planının Türkiye tarafından engellendiği öne sürüldü. Ankara'nın ''Terör örgütü savaşa katılırsa süreç falan dinlemeden vururuz'' mesajını verdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Mossad'ın terör örgütü PKK ve İran uzantısı PJAK’ı İran içinde bir "kara gücü" olarak konumlandırma girişiminin, Türkiye tarafından engellediği iddia edildi.

Erdoğan Trump'ı uyardı

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, sürecin en kritik halkası Mart ayı başında yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına en sert tonda itiraz etti. Erdoğan’ın, Türkiye’nin komşusu İran’ın toprak bütünlüğünü kırmızı çizgi olarak gördüğünü bizzat ilettiği öğrenildi.

"Suriye'deki gibi yaparız"

Güvenlik bürokrasisi ve AK Parti kurmaylarının Külliye’deki değerlendirme toplantısında, İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dâhil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak yönetimiyle temaslarında  "Suriye’de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır" uyarısında bulunduğu öğrenildi. 

Teröristbaşı Öcalan'dan Kandil'e uyarı

İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın da devreye sokulduğu öne sürüldü. Öcalan'ın Kandil'e gönderdiği mesajda ''İsrail’in oyununa gelmeyin" uyarısında bulunduğu belirtildi. 

Türkiye Gazetesi

