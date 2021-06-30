İstanbul barajları yeniden alarm veriyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı. Ömerli Barajı'nda ise zirveye ulaşan doluluk oranı yaz mevsiminin gelmesiyle inişe geçti.

İstanbul’a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 73.91 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15’e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı.

Su oranı 8 Ocak’ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 73.91 olarak ölçülürken, 1 buçuk ayda yaşanan düşüş yüzde 7.24 oldu.

DOLULUK ORANINDA ÖMERLİ ZİRVEDE

İstanbul Barajlarında doluluk oranı ise Istrancalar’da yüzde 21.3 Terkos’ta yüzde 78.97, Sazlıdere’de yüzde 41.68, Alibey’de yüzde 53,, Büyükçekmece’de yüzde 70.33, Ömerli’de yüzde 95.21, Darlık’ta yüzde 80.55, Elmalı’da yüzde 89.79, Kazandere’de yüzde 51.79 ve Pabuçdere’de yüzde 41.76 olarak kaydedildi.