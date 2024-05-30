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İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.74 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.81 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.74 oldu.

İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 79.74 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.35 ile Istrancalar Barajı oldu. 

İSKİ'nin verilerine göre 30 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 51.56

• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.0

• Darlık Barajı yüzde 77.3

• Istrancalar Barajı yüzde 36.82

• Kazandere Barajı yüzde 74.26

• Elmalı Barajı yüzde 83.83

• Ömerli Barajı yüzde 92.4

• Pabuçdere Barajı yüzde 73.33

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.82

• Terkos Barajı yüzde 88.83

Etiketler iski istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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