İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'ndan Anayasa'nın ilk 4 maddesi için yeni açıklama

İstanbul Barosu Başkanı seçilen İbrahim Özden Kaboğlu, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, seçildiği gün, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" açıklamasında bulundu. Kaboğlu, "Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkartıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e İnsan Hakları'na dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet kavramı konuldu, tanımı yapıldı" dedi.

Kaboğlu, tepki çeken bu açıklamasının ardından, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Kaboğlu, şunları belirtti:

"Saygıdeğer kamuoyu, İstanbul Barosu’nun sevgili üyeleri, 20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır.

İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız."