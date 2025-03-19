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İstanbul Barosu da İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ''yargı eliyle darbe'' dedi

İstanbul Barosu da İmamoğlu'nun gözaltına alınması için ''yargı eliyle darbe'' dedi
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İstanbul Barosu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada hukukun ve demokrasinin katledilmesi olduğunu belirterek "Yargı eliyle darbeye hayır" denildi.

İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının "yargı eliyle hukukun ve demokrasinin katledilmesi" olarak tanımlandı.

İstanbul Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin “İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma hakkı demokratik toplumun gereğidir. Ancak bugün yargı, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir güç olmaktan çıkmış, siyasal iktidarın bekası için hareket eden bir baskı mekanizmasına dönüştürülmüştür. Bu süreç, yalnızca bireylere değil, demokratik topluma ve değerlere yönelik bir saldırıdır” açıklamasını yaptı.

“YARGI ELİYLE DARBEYE HAYIR"

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yargı eliyle darbeye hayır. Kentimizin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon yargı eliyle hukukun ve demokrasinin katledilmesidir. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu Belediye Başkanları ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması, İstanbul Valiliği’nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaması, ulaşımın keyfi biçimde kısıtlanması, hukuk devletinin askıya alındığının açık göstergesidir.

İfade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yapma hakkı demokratik toplumun gereğidir; ancak bugün yargı, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir güç olmaktan çıkmış, siyasal iktidarın bekası için hareket eden bir baskı mekanizmasına dönüştürülmüştür. Bu süreç, yalnızca bireylere değil, demokratik topluma ve değerlere yönelik bir saldırıdır. Siyasi rakiplerini yargı yoluyla sindirme, sokakları ve meydanları yasaklarla susturma çabası, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü yadsımaktır.

İstanbul Barosu olarak, yargının bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne ve halkın demokratik haklarına yönelik bu hukuk dışı sistematik saldırılara karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğimizi ve hukuki tüm mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyuna duyururuz. Hukuk susarsa, toplum nefessiz kalır ve adalet çöker. Unutmayalım; Türkiye Cumhuriyetinin temeli adalettir."

 

Etiketler İstanbul Barosu baro istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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