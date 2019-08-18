İstanbul Barosu: ''Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa...''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmayacağını açıklayan 41 barodan biri olan İstanbul Barosu'nun başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Türkiye'de baroların ilk defa Yargıtay Başkanlığı'nın törenini boykot ettiğini vurguladı.

"Güçler ayrılığı ilkesi yok edildi" diyen Durakoğlu, "Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar da olabilir" dedi.

Türkiye'den 41 baronun 2 Eylül'de Yargıtay binası yerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Adli Yıl Açılış Töreni'ni boykot etme kararı Bloomberg'de "Erdoğan saray törenini boykot eden avukatların tepkisini çekti" başlığıyla konu oldu.

Bloomberg'de yer alan haber, Türkiye barolarının boykot kararından önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda AKP içindeki bölünmeler, yerel seçim yenilgisi gibi durumlar içinde olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi yargıya siyasi baskı kurduğu için uyardığını hatırlattı.

Boykotlarla ilgili olarak Bloomberg'e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu ise "Güçler ayrılığı ilkesi yok edildi. Yargıtay’ın törenin gerçekleşeceği mekanın seçimi onların bu konuda ne tarafta olduğunu gösteriyor. Eğer Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar da gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.