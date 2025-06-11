İstanbul Barosu'ndan çalışan öğrenciler için ''MESEM'' rehberi

İstanbul Barosu, çocuk işçiliğine karşı durmak ve çocukların haklarını korumak, farkındalık yaratmak amacıyla “Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” paylaştı.

İstanbul Barosu, MESEM projesinde uygulanan çocuk işçiliğine karşı durmak ve çocukların haklarını korumak, farkındalık yaratmak amacıyla “Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” yayımladı.

Baro'nun web sitesinde paylaşılan rehbere ilişkin ''İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak hazırladığımız “Aileler ve Uygulayıcılar için MESEM Öğrencilerinin Hak Arama Rehberi” ile “MESEM Öğrencileri İçin Hak Rehberi” başlıklı çocuk dostu broşür yayında!İstanbul Barosu olarak, çocuk işçiliğine karşı durmak ve çocukların haklarını korumak, farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan MESEM Hak Arama Rehberi; öğrenciler, aileleri ve uygulayıcılar için temel hakları, yasal düzenlemeleri ve hak ihlallerinde başvuru yollarını sunmaktadır. Çocukların haklarının korunması ve sömürüye karşı mücadelede rehberimiz önemli bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. Rehbere İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz'' ifadelerine yer verildi.