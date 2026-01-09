İstanbul Barosu'nu hedef alan davada beraat kararı

Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü!

Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti!