İstanbul Barosu'nu hedef alan davada beraat kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı davanın karar duruşmasında İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ayrı ayrı beraatine karar verildi.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol