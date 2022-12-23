İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü.

İstanbul Beşiktaş'ta bir restoranın iskelesi çöktü. Bebek semtindeki Arnavutköy Caddesi'nde meydana gelen olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Denize düşenler kurtarılırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Caddesi'ndeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.