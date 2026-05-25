İstanbul Bilgi Üniversitesi için kapatma kararı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Kararla, üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin ve çalışanların mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Kurucu vakfına kayyum atanmasının ardından faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, üniversitenin kapatılmasına yönelik önceki Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DHA