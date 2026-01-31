İstanbul Boğazı'nda arızalanan dev yük gemisi paniğe yol açtı
Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında makine arızası yapan 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Tuzla’dan Ukrayna'ya giden NOTA APP isimli 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bölgeye İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kurtarma römorkörleri sevk edildi.
Makine arızası yapan gemi Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildikten sonra boğazda gemi trafiği çift yönlü açıldı. (DHA)
DHA / İHA
