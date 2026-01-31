  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Boğazı'nda arızalanan dev yük gemisi paniğe yol açtı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan dev yük gemisi paniğe yol açtı

Güncelleme:

Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında makine arızası yapan 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.

Tuzla’dan Ukrayna'ya giden NOTA APP isimli 188 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi bugün saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında makine arızası yaptı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bölgeye İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kurtarma römorkörleri sevk edildi.

Makine arızası yapan gemi Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildikten sonra boğazda gemi trafiği çift yönlü açıldı. (DHA)

 

 

 

 

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş
Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Etiketler gemi yük gemisi Boğaz istanbul boğazı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek! Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin! Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı! Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı! Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı! ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' Güllü'nün ölmeden önceki son anındaki bu detay ilk kez ortaya çıktı Güllü'nün ölmeden önceki son anındaki bu detay ilk kez ortaya çıktı Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı! Böylesi görülmemişti... Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Böylesi görülmemişti... Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor! Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Bu sefer öyle bir tuzak kurdular ki inanamayacaksınız! İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık: Bu sefer öyle bir tuzak kurdular ki inanamayacaksınız! İki ilimizi 25 dakikada bağlayacak hızlı tren projesinde geri sayım başladı İki ilimizi 25 dakikada bağlayacak hızlı tren projesinde geri sayım başladı Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti! Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!