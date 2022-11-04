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İstanbul Boğazı'nda ''av günü'' iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda ''av günü'' iptal edildi
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İstanbul Boğazı'nın 6 Kasım'da gemi trafiğine kapatılıp 14 saatliğine endüstriyel balık avlama gemilerine açılması kararı iptal edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nın ticari gemi geçiş trafiğine kapatarak endüstriyel balık avlama gemilerine açılacağını açıklamıştı. Karar tartışmaları da beraberinde getirmişti. DHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak kararı eleştirerek, "İstanbul Boğazı, Marmara Denizi de dahil aslında bir biyolojik koridordur. Balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Yapılan uygulama aşırı avcılığın yapılmasına yol açacak" demişti. DHA'nın gündeme getirdiği tartışma sonrası Denizcilik Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama yaparak kararın iptal edildiğini açıkladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Boğazı'nda uluslararası gemi trafiği rutin olarak devam edecektir" denildi.

DHA

Etiketler istanbul boğazı av günü gemi trafiği
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