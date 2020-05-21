SON DAKİKA
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİNE BAŞVURU YAĞIYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mayıs 2020 12:42

İstanbul Boğazı'nda binlerce balık kıyıya geldi

Sarıyer İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık görenleri şaşırttı. O anlara şahit olan vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle, İstanbul Boğazı nadir rastlanacak görüntülere sahne oluyor. Sahillerin olta balıkçıları ve teknelere yasaklandığı boğazda, binlerce kefal kıyıya kadar geldi. O görüntüler, çevredeki vatandaşları oldukça şaşırttı. Bazı vatandaşlar ise ilk kez şahit olduğu o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık, doyumsuz 
görüntüler de oluşturdu.

"DENİZİN YÜZEYİ KOMPLE BALIKLARLA KAPLIYDI"
İşe giderken balıkların kıyıya geldiğini gören ve çok şaşırdığını ifade eden Özkan Ünal, "Çok heyecanlıydı açıkçası. O gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yollar bayağı boştu, ben de denizi seyrederek işe doğru gidiyordum. Çok enteresan bir şekilde denizin yüzeyi komple balıklarla kaplıydı" dedi.



"Daha önce hiç görmediğim bir şekilde fazla balık vardı" diyen Ünal, "Çok güzeldi. O anları hatıra kalması için videoya kaydettim. Hep bu yolu kullanıyorum işe giderken ama ilk defa böyle bir şey gördüm. Muhteşem bir manzaraydı. İnsan bu kısıtlamalar devam etse, haftada bir gün insanlar dışarıya çıkmasa da hayvanlar daha rahat etse diye  düşünüyor. Doğadaki en zararlı canlılar biziz gibime geliyor. Biraz geride kaldığımız zaman, doğadaki güzellikleri görmeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
balık , istanbul boğazı , istinye , balık sürüsü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM