İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken savaş gemisi trafiği

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, Akdeniz'deki Rus savaş gemileri donanma tatbikatına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

Akdeniz’deki Rus savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 17 borda numaralı "Pyotr Morgunov", 12 borda numaralı "Olenegorskiy Gorniak" ve 16 borda numaralı "Georgiy Pobedonosets", saat 20.30 civarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemilere Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Akdeniz’deki 6 Rus savaş gemisinin donanma tatbikatları için Karadeniz’e geçeceği açıklanmıştı. Rus Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı bu manevrayı ‘‘askeri kaynakların önceden planlanmış intikali’’ olarak niteledi.

Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya geçen ay donanmasının Ocak ve Şubat aylarında Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na tüm filolarının katılacağı kapsamlı bir dizi tatbikat yapacağını duyurmuştu.