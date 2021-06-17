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İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yavuz Sultan Köprüsü altında balıkçı teknesine gemi çarptı. Batan teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde konteyner gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörleri, KEGM-8, TAHLİSİYE-1 botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul boğazı balıkçı teknesi gemi
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