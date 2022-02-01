İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan kargo gemisi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.
100 metre boyundaki hurda yüklü ''Abalone'' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirlediği kaydedildi.
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