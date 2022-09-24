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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Mısır'dan Rusya'ya seyreden 181 metre boyundaki yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.

Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."

Etiketler istanbul boğazı gemi arızası
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