İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Deniz trafiğinin durdurulma nedeninin, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen 41. Yıl Amiral Kupası Yarışı olduğu açıklandı.
İstanbul Boğazı'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00 sıralarında çift yönlü askıya alındığı açıklandı.
Gemi trafiğinin, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen '41. Yıl Amiral Kupası Yarışı' nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.
DHA
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