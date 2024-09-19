İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden durduruldu
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Sarıyer'de bulunan 392 metrelik PD-30 isimli yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyor. Yüzer havuzun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Sarıyer açıklarındaki PD-30 isimli yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'na geri dönüyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
DHA
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