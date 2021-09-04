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İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler

İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler

İstanbul Boğazı'nda, bir kuru yük gemisinin arızalanması ile hareketli saatler yaşandı. Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılan gemi, güvenli bölgede demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 1533 groston ağırlığında, 68 metre boyundaki Türkiye bandıralı "Happy Wolf" adlı kuru yük gemisi, Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında makine arızası yaşadı.

Gemi kaptanının durumu haber vermesi üzerine gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda "Kurtarma-14" römorkörü eşliğinde Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.

 

 

Etiketler istanbul boğazı gemi gemi arızası
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