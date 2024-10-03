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İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza: İki gemi çarpıştı

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Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklenirken, kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklendi. 

Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi.

İki geminin çarpıştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklenirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KAZANIN ARDINDAN TELSİZE YANSIYAN KONUŞMALAR: PARKI BOŞALTIN

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklenirken, kaza anı kameraya yansıdı.

Etiketler istanbul boğazı gemi kazası
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