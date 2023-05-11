İstanbul Boğazı'nda Meral Mommy sürprizi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne lazer ile yazılan "Kurtar Bizi Meral Mommy" ve "Az Kaldı Tarih Yazacağız" yazıları dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala, kimliği belirsiz kişiler tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen sıradışı bir eylem gündeme oturdu. Bu kişiler, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e lazer gösterisi ile çağrıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda köprü üzerinde lazerle yazılmış "Kurtar Bizi Meral Mommy" ve "Az Kaldı Tarih Yazacağız" ifadeleri görülüyor. Gösterinin kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Bu sıradışı eylem, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hızla viral oldu. Kullanıcılar, lazerle yazılan ifadeleri ve bu ifadelerin anlamını tartışıyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener veya partiden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Bu ilginç eylemin seçimlerin sonucuna ve seçmenin tutumuna etkisi merak konusu oldu.

Bu gelişme, seçimlere kısa bir süre kala Türkiye'deki siyasi atmosferin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.