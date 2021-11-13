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İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. İstinye-Yeniköy arasındaki gemi trafiği askıya alındı.

İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüş sıfır olarak rapor edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığını duyurdu.

 

Etiketler istanbul boğazı sis ulaşım gemi trafiği gemi
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