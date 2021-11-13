İstanbul Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. İstinye-Yeniköy arasındaki gemi trafiği askıya alındı.
İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüş sıfır olarak rapor edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığını duyurdu.
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