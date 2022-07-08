İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon mu ?

Gazeteci yazar Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenleneceği ve İmamoğlu'nun ekibinden bir isim üzerinde durulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 'İBB için yeni operasyon' başlıklı köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Erdoğan yeniden seçimi kazanırsa görevden alınabilirim" şeklindeki açıklamasını yorumlarken adliye koridorlarından aldığı kritik durumları da kaleme aldı.

Gazeteci yazar Barış Pehlivan, İBB'ye yeni bir operasyon iddiasında bulundu. Yazdığı yazısında, adliye koridorlarından kritik duyumlar aldığını söyleyen Pehlivan, ''Ekrem İmamoğlu'nun kurmay kadrosundan bir kişiye odaklanıldığını'' öne sürdü.

İlk olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının görüldüğünü, o davanın iddianamesinin bir bölümünde DİAYDER referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) PKK irtibatlı kişilerin yerleştirildiği tezinin işlendiğini hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Suçlamaya konu olan kişiler, İBB’de işe alınan gassallar. Ayrıca, yoksullara dağıtılan yardım kartlarının İBB tarafından derneğe de verildiği savcılığın iddiaları arasında.

Şimdi...

Halihazırda görülen davanın bir sonraki duruşması 26 Temmuz’da görülecek. Fakat, belli ki bir ek iddianame daha yolda...

Zira, savcılığın bazı İBB çalışanlarının ifadelerini aldığını öğrendim. Sanki 'Sosyal yardım kartlarından DİAYDER üyelerine de verilmesini kim istedi' sorusu üzerinden İBB’ye yeni bir operasyon planlanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun kurmay kadrosundan bir isme odaklanıldığı ileri sürülüyor. Savcılık soruşturmayı hızlandırmışa benziyor.

Kâhin olmaya gerek yok, şu an İBB’yi mercek altına alan İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişlerin hazırlayacağı rapor da DİAYDER savcısının masasına konulacak.

Ve anlaşılan o ki seçime giden yolda AKP’nin İBB’yi yargı sopasıyla yıpratmaya çalışma hamlesi sürpriz olmayacak. (...)"

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...