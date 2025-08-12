İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: Hızı 80 km'ye çıkacak!

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgar hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; 14 Ağustos Perşembe günü, gece saatlerine kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova’nın batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. ,

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos Çarşamba günü için 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.