İstanbul Eczacı Odası'nIN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dikkat çekti

İstanbul Eczacı Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün bir gazeteye çok dikkat çeken bir ilan verdi.

İlanda, tek ilacın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet olduğu belirtildi.

İlan 'Mucize İlaç 97 Yaşında' başlığı kullanıldı.

"Cumhuriyet" yazılı bir ilaç kutusunun üzerine "Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara'da üretilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İlaç prospektüsü de yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

CUMHURİYET

Kullanım şekli: Sürekli kullanım gerektirir.

İçeriği: Her bir doz;

Çağdaşlığı

Demokrasiyi

Laikliği

Kadın-Erkek eşitliğini

Bilimin rehberliğini

İnsanca yaşamayı içerir

İstanbul Eczacı Odası tarafından verilen gazete ilanı şöyle: