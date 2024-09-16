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İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın

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İstanbul-Edirne Otoyolu'nda ağaçlık alanda çıkan yangın görüş mesafesini azaltırken sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul - Edirne Otoyolunda, Edirne gişelere 500 metre kala ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın boyunca trafik tek şeritten sağlandı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürülmesinin ardından otoyol tüm şeritleriyle trafiğe açıldı.

İHA

Etiketler istanbul İstanbul Edirne oto yolu Otoyolda yangın
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