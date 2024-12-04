İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir numarası değişti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul İl Emniyet Müdürü görevine Zafer Aktaş'ın yerine Selami Yıldız getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı.
Zafer Aktaş, yaş haddi ve 4 yılı aşan görev süre gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu.
Selami Yıldız kimdir?
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Selami Yıldız, 1968 doğumlu. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında Polis Akademisi’ni bitirerek Emniyet Teşkilatı'na katıldı. 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Yıldız,
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti.
2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, 2023 yılında da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol