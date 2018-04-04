İstanbul Emniyeti 2017'nin bilançosunu açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, polis ekipleri 23 milyon GBT sorgusu ve 6 bin 399 uygulama yaparak 7 bin 310 silah ile 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 97 bin 656 şahıs yakalanırken, tüm yapılan faaliyetlerde 2 milyon personel görev aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin, operasyonların, ele geçirdiklerinin ve gözaltına alınan kişi sayını açıkladığı faaliyet raporu yayınladı. 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerde, polis ekipleri 23 milyon GBT sorgusu ve 6 bin 399 uygulama yaparak 7 bin 310 silah ile 9 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 97 bin 656 şahıs yakalanırken, tüm yapılan faaliyetlerde 2 milyon personel görev aldı.



44 milyon 277 yolcunun detaylı belge kontrolü

Atatürk Havalimanı ve Anadolu Yakasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2017 yılı içerisinde yeni bir koruma sistemine kavuştu. Günlük 90 bin aracın giriş ve çıkışının gerçekleştiği havalimanlarında şüpheli görülen araçlar, kontrol noktalarında durdurularak titizlikle aranıyor. Dünya genelinde faaliyet gösteren havalimanlarında en önemli sorunlardan biri pasaport kontrolü. İstanbul polisi, yıl içerisinde 44 milyon 277 yolcunun detaylı belge kontrolü gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



Toplu ulaşım noktasında 2 milyon 185 bin 439 kişiye yönelik GBT sorgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çok vatandaşın kullandığı marmaray, metro, tramvay, iskeleler ve metrobüs giriş ve çıkışlarında da görev yaparak çok sayıda işlem gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 137 noktada, 852 personel ile suçların önlenmesi ve vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için görev yaptı. Burada alınan tedbirler kapsamında; 2 milyon 185 bin 439 kişiye yönelik GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 3 bin 182 aranan şahıs ile 11 bin 23 yoklama kaçağı yakalandı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında 28 farklı operasyona imza attı. Yurt genelinde yapılan 28 farklı operasyonda, şüpheli ve hakkında arama kararı bulunan 109 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, 136 adet tabanca 49 adet av tüfeği, 4 adet uzun namlulu silah 1 adet el bombası, 4 bin 180 adet çeşitli çap ve markalarda fişek, silah yapımında kullanılan makineler ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.



İstanbul polisi zehir tacirlerine nefes aldırmadı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da 2017 yılında düzenlenen 736 uyuşturucu operasyonunda, 8 ton 68 kilo 36 gram uyuşturucu yakalaması yaparak rekor kırdı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 873 kişiden bin 867 kişi tutuklanarak ceza evlerine gönderildi.



8 ton 68 kilo 36 gram uyuşturucu

Bir yılda yapılan operasyonlarda 1 ton 536 kilo 894 gram eroin, 542 kilo 309 gram kokain, 5 ton 300 kilo 488 gram esrar, 3 bin 235 kök Hint keneviri, 247 kilo 207 gram sentetik Kannabinoid, 80 kilo 206 gram sentetik Kannabinoid ham maddesi, 5 milyon 685 bin 199 adet sentetik hap(Ecstacy,Captagon), 70 kilo 647 gram metamfetamin, 4 kilo 162 gram amfetamin, 191 kilo 334 gram afyon sakızı, 94 kilo 789 gram Khat, 56 bin 793 adet sentetik Ecza, 1 ton 931 kilo Esetik Asit, 1 ton 199 kilo 400 gram kimyasal, 276 adet ateşli silah, 5 bin 398 adet fişek olmak üzere, toplamda 8 ton 68 kilo 36 gram uyuşturucu ve 5 milyobn 685 bin 199 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Güvenlik Şube ekiplerinden taklitte rekor yakalama

Güvenlik Şube ekipleri yıl içerisinde taklit ürün satmaya kalkışanlara yönelik çeşitli operasyonlar düzenleyerek göz açtırmadı. İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirilen 222 operasyonda, 7 milyon 263 bin 323 adet taklit malzeme ele geçirdi.



İstanbul polisi hırsızların korkulu rüyası haline geldi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yıl boyunca İstanbul genelinde hırsızlara nefes aldırmadı. 944 hırsızlık eylemini soruşturan polis ekipleri, 463 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 281’i tutuklandı.



2017 yılında, 4 bin 218 olaya dair 101 bin 364 bulgu mercek altına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçelerdeki grup amirlikleri 2017 yılında, 4 bin 218 olaya dair 101 bin 364 bulguyu mercek altına aldı. 26 bin 905 iz tespiti yapan ekipler ayrıca APFIS veri tabanında yapılan sorgulamalar ve incelemelerde 5 bin 396 kişi tespit etti.



2017 yılında 57 bin 956 araç denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl boyunca şikayetlere sıkça konu olan ağır tonajlı yük taşıma araçlarına yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi. Zor koşullara aldırış etmeden yol uygulaması yapan ekipler, 57 bin 956 araç denetlendi. Polis ekipleri, 3 adet gezici radar aracıyla yapılan denetimlerde, yasal hız limitlerini aşan 68 bin 558 sürücüye cezai işlem uyguladı.



Alkol denetiminde 421 bin 57 sürücüye alkol kontrolü

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil ekipler, 2017 yılı içerisinde yine ülke genelinde şikayetlere konu olan, ”Emniyet Şeridi Denetimi” yaparak 184 bin 661 sürücüye cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri, alkol denetiminde ise, 421 bin 57 sürücüye alkol kontrolü yaptı. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.



9 bin 689 okul servis aracı denetlendi

İstanbul polisi, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmeleri için geniş çaplı tedbirler aldı. Yıl içerisinde 9 bin 689 okul servis aracı denetlendi.