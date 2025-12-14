  1. Anasayfa
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı
Güncelleme:

Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde kız öğrencilere yönelik taciz iddialarıyla ilgili soruşturmada okul müdürünün ardından bir isim daha görevden alınırken, taciz iddiasıyla dayak yiyen ve başka okullara nakledilen öğrenciler ise yeni okullarında da istenmiyor.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 9. sınıfa giden LGS şampiyonu 7 öğrencinin, kızlara yönelik taciz ve şiddet uyguladığı, 11. sınıftaki erkeklerin de bu öğrencileri darp etmesiyle ilgili skandalda yeni perde...

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek'te iddiaya göre dokuzuncu sınıf bir grup öğrenci, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz listesi paylaşmıştı.

On birinci sınıf öğrencileri de listeyi hazırladığı öne sürülen öğrencilere şiddet uygularken "taciz listesi" paylaştığı iddia edilen 9'uncu sınıf öğrencilerinden 6'su Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledildi.

 

Türkiye gazetesinin haberine göre; bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından okul müdürünün ardından müdür başyardımcısını da görevden aldı. 

Öte yandan okulda velilerin şiddet ve tacizle suçlanan 9'uncu sınıf öğrencilerini "kız öğrencileri savunduklarını" belirterek darp eden 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için başlattığı imza kampanyası da sürüyor.

Öte yandan, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı öğrenciler başka okullara nakledilse de skandal olayın buralarda da duyulmasıyla tepkilerin yükseldiği öğrenildi.

Bazı veliler nakledilen okullara giderek müdürlere söz konusu öğrencilerin başka yere gönderilmesini talep etti.

 

