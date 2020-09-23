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  3. 23 Eylül 2020 22:08

İstanbul genelinde 16'ıncı ''Yeditepe Huzur denetimleri''

İstanbul genelinde 16. kez eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi.

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İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 16'ıncı Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile trafik polisleri yer aldı. Ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de çevre güvenliğini alarak denetimlere destek verdi. 

 
 

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