İstanbul Havalimanı camisinin adı belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda yapılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı camiye Türk Astronom, Matematikçi ve dil bilimci “Ali Kuşçu” ismi verildi. Modern mimariye göre yapılan camide aynı anda 6 bin 230 kişinin ibadet edebilecek. 8 bin 70 metrekare kapalı alana sahip cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor.

Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ali Kuşçu Camisi'nin üç ana girişi bulunmakta. Avlu merkezinde şadırvan yer almakta. Ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane yer alıyor. Ali Kuşçu Camisi'nde, zeminden kubbeye doğru yükselen ve 72 parçadan oluşan renkli camlar bulunuyor. Bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller devam etmekte. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer almakta. Kubbenin en üst noktasında İhlas Suresi'nin yazdığı tezyinat çalışması var.

Ana ibadet alanının kuzeyindeki üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebilir. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan tezyinat yazıları var. Tezyinatların tasarımı ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı öncülüğünde yapıldı.