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  3. 19 Aralık 2018 11:25

İstanbul Havalimanı şantiye alanını su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Havalimanı şantiyesini su bastı.

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İstanbul’da geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeni havalimanı ana şantiye alanını bulunduğu bölge sular altında kaldı. Çok sayıda araç da suyun içinde kaldı.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, çeşitli bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy sınırları içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı ana şantiye alanının bulunduğu bölge de sular altında kaldı. Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sulara gömüldüğü görüldü.

Yaşanan su baskını işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde bir işçinin sulara gömülen aracın üzerine çıkarak yardım beklemesi dikkat çekti.

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İHA

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