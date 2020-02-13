İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin 82’nci ili oldu

İstanbul Havalimanı'nda bir şehirde olması gereken birçok kuruluş yolculara 24 saat süresince kesintisiz hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA bünyesinde 6 bin 764 kişi çalışıyor. İGA bünyesinde 4 bin 90 güvenlik personeli ve yaklaşık 2 bin de polis görev alıyor.

Havalimanı; havayolu şirketleri, yer hizmetleri kuruluşları, kamu kurumları, ticari kuruluşlar, temsil gözetim şirketleri ile binlerce çalışanı içinde barındırıyor.

İstanbul Havalimanı’nda, birbirinden farklı konseptlerde Türk ve dünya mutfağından kafe ve restoranlar yer alıyor. Fırın ve unlu mamul servis eden pastane ve kafeler, barlar, yemek restoranları, kahve zincirleri, fast-food restoranları ve yolculara paket servisi yapan büfe tarzı yeme-içme noktaları bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda, moda ve aksesuardan, mücevher ve saat markalarına; çocuk giyimden oyuncağa, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar tüm yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ve yabancı markalar yer alıyor.

74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda 156 adet perakende mağazası, 479 da bilet satış ofisi ve depo alanları yer alıyor.

Yeme İçme sektöründe 67 marka, Dutyfree de ise 93 marka bulunuyor.

İşte bazı rakamlar:

2019 yılı yolcu rakamı: 52,5 milyon

2019 yılı bagaj adeti: 36.5 milyon adet bagaj taşındı

Yolcu köprüsü sayısı: 143

Eczane: 3 Adet (2 tane giden yolcu Kara Tarafı – 1 adet gelen yolcu Kara Tarafı) Sağlık kuruluşu: Sağlık Merkezi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Merkezi

Konaklama: Otel mevcut

Günde kullanan yolcu sayısı: Ortalama 200 bin

Günlük ortalama hizmet verilen uçak sayısı: 1200

Tuvalet sayısı: 148 (otoparktaki tuvaletler dahil)

Mescit sayısı: 44

Kapasitesi: Birinci faz kapsamında, 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası hizmet veriyor

Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Havalimanı, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlamayı hedefliyor.