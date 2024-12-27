İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen birleşiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı tren ile birbirine bağlanacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı Avrupa yakasında bulunuyorken Sabiha Gökçen Anadolu yakasında yer alıyor. İki farklı kıtada bulunan havalimanlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birleştirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı trenle birbirine bağlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İÇİN KONUŞTU

Son dönemde sosyal medya düzenlemesi de gündemdeki yerini koruyor. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesi için de açıklamada bulundu. Uraloğlu, 16 yaş altındakiler için sosyal medyayla ilgili belli kuralların getirilmesini istediklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz" sözlerini kullandı.