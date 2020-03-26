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  3. 26 Mart 2020 13:24

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcuların akibeti belli oldu

Corona Virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen yabancı yolcuların akibeti belli oldu
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Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

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cezayirli , istanbul havalimanı
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