İstanbul Havalimanı’nda isyan ettiren uygulamaya son

İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana yolcuları isyan ettiren o süreleri azaltacak yeni bir sistemin hayata geçirileceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’ndan ‘taksi’ sürelerini azaltmak için harekete geçildi. En kısa ulaşım yolu havacılık ama yolcuların en büyük sorunu uçak indikten sonra uzayan ‘taksi süreleri’ yani uçağın piste indikten sonra park yerine ulaşana kadar geçirdiği süre oluyordu.

Örneğin yurtdışından gelen bir yolcu ‘Uçak indikten sonra park yerine kaç dakikada ulaştınız?’ sorusuna verdiği yanıtta “Meksika’dan geliyoruz. Yaklaşık 30 dakika” şeklinde yanıt verirken İstanbul Havalimanı yetkilileri bu zaman kayıplarını azaltmak için harekete geçti. Uçaklar indikten sonra artık yerde yavaş hareket etmeyecek. Çünkü taksi süreleri devreye alınacak yeni dijital sistemle hızlanacak.

Gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi 2018 yılından beri aktif olarak kullanılıyor. Sistemin ilk iki fonksiyonu kullanıldığı günden beri devredeydi ancak yeni yılla birlikte üçüncüsü olan rotalama sistemi de hayata geçecek.

Kanal D Ana Haber'e konuşan IGA Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat yeni devreye alınacak rotalama sistemi ile ilgili şu bilgileri paylaştı.

“Rotalama sistemi yüzde 100 aktif olduğunda biz taksi sürelerimizi de yüzde 10-15 civarında azalmalar bekliyoruz. Yeni sistem 6 tane radar, 51 adet çoklu anten sisteminden oluşuyor. Rotayı sistem otomatik olarak çiziyor. 3 ana pistimiz, 2 yedek pistimiz, 178 taksi yolumuz var. 14 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz.”

HEM YAKITTAN HEM DE ZAMANDAN TASARRUF EDİLECEK

Örneğin Türk Hava Yolları’na ait Mali’den gelerek iniş yapan bir uçağın taksi süresi tam 11 dakika olacak. 11 dakika sonra park yerine gidecek. Uçak dolanmadan taksi yerine gidecek bu da gideceği mesafenin azalmasını sağlayacak. Uçak firmaları yakıttan yolcular da zamandan tasarruf edecek.