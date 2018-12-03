İstanbul Havalimanı'nda kaç işçi öldü? İşte resmi sayı

İstanbul Havalimanı inşaatında yaşanan iş cinayetlerini 2016 başından beri verdiği soru önergeleri ve Meclis konuşmaları ile sürekli gündemde tutan, önlem alınmasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Ekim ayında inşaat alanında kimliği belirsiz bir işçinin cesedinin rögar içerisinde bulunması sonrası konuyu tekrar meclis gündemine taşımıştı. Şeker tarafından CİMER üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna, Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen yanıta göre 2013 – 2018 yılları arasında İstanbul Havalimanı inşaatında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşandı.

"İKTİDARIN İŞÇİLERİN HAYATINI DİKKATE ALMADIĞINI CİMER VERİLERİ KANITLIYOR"

CİMER sorularına verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Şeker, “3. Havalimanı inşaatı başladığı günden bu yana insanımızı, doğamızı, kentimizi ve geleceğimizi katleden bir eser olarak tarihe geçiyor. İktidar, temsil ettiği ve halkımızı vahşi pençelerine teslim ettiği neo-liberalizmin ruhuna uygun olarak 3. Havalimanı’nın büyüklüğü ile övünüyor. 3. Havalimanı’nı öne çıkarmak için her mecrayı kullanan, kütlesel büyüklükle övünen iktidarın işçilerin hayatını dikkate almadığını, yayın yasaklarıyla işçilerin haklı taleplerini halkın gözünden kaçırdığını CİMER verileri de kanıtlıyor. Para kazanma hırsıyla, iktidarın oluşturduğu taşeronun taşeronunun taşeronu sistem işçiler için bir köle düzeni yarattı. Görülüyor ki, bugüne kadar en az 52 işçimiz 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybetti. Yüzlerce işçimiz de yaralanarak sakat kaldı. İktidarı defalarca uyardık. ‘Burada köle düzeni var. İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun bir şekilde çalışmaya zorlanıyor’ dedik. Ancak emeği ve insanı hiçe sayan bu düzen, hem işçilerin hem de bizlerin tüm uyarılarımıza gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamayı yayın yasaklarını tercih etti.” dedi.

"RESMİ VERİLERE GÖRE EN AZ 52 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

CHP'li Ali Şeker, CİMER başvurusuna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından verilen yanıta göre, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı 3. Havalimanı inşaatına 2’si programlı, 3’ü iş kazası, 17’si şikayet ve ihbarlar neticesinde toplam 22 teftiş yapıldığını; bu teftişler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2.733.379 TL idari para cezası uygulanmasının önerildiğini belirtti. 3. Havalimanı gibi büyük çaplı ve uzun süreli bir inşaatta, olumsuz çalışma koşulları ve işçilerin hak kayıpları konusundaki itirazları sürekli ülke gündemine taşınırken, sadece 2 programlı teftiş yapılmış olmasını eleştiren CHP’li Şeker, “3. Havalimanı’nda resmi verilere göre en az 52 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmişken, işçiler olumsuz çalışma koşullarına karşı köle değiliz diyerek isyan ederken, devletin sadece idari para cezasını yeterli görmesi alenen iş cinayetlerini, emeğin sömürüsünü teşviktir” diye konuştu.

"İŞÇİLERİ TUTUKLAMAK TÜM EMEKÇİLERE GÖZ DAĞI VERMEKTİR"

Çalışma ve barınma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapan, 3. Havalimanı işçilerinin Eylül ayından bu yana tutuklu olduğunu hatırlatan CHP’li Şeker, “Güvenlikli çalışma koşulları, düzenli servis, sağlıklı yemek, tahtakurusu olmayan sağlıklı temiz yatakhaneler ve maaşlarının zamanında ödenmesini talep eden ve talepleri dikkate alınmayan işçiler Eylül ayında iş bırakmışlardı. 3. Havalimanı inşaatı süresince iş cinayetleri sonucunda kaybettikleri arkadaşlarının akıbetine uğramaktan korkan işçilerin direnişi polis, jandarma, özel hareket polisleri tarafından bastırıldı ve sendikal faaliyet gösteren işçiler ve sendika başkanları tutuklandı. İşçilerin haklılığı daha sonrasında 3. Havalimanı projesinin yüklenicisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından da kabul edildi. Buna rağmen değişen bir şey olmadı. Aynı şantiyede, önceki gün maaşlarını isteyen işçiler maaşları verilmeden şantiyeden atıldılar. Ancak bu haklılığa rağmen işçiler ülkedeki tüm emekçilere örnek olmasınlar, haklarını aramasınlar diye gözdağı vermek için tutuklandılar. 5 yıllık inşaat süresince, uyarılarımıza rağmen iş kazalarını ve işçi cinayetlerini önlemeye yönelik gereken denetimleri yapmayanlar ve tedbirleri almayanlar, ihmallere göz yumanlar, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının sorumluları hakkında idari para cezası dışında bir şey yapılmıyor. 52 işçinin katilleri yandaş müteahhitler ellerini kollarını sallayıp millete küfür etmeye ve açılışlara katılmaya devam ederken; yıllardır her tür hak gaspı ile kölelik düzeninde çalışmaya zorlanan, ekmeğinin peşinde koşan, emekçi kardeşlerinin ölümüne tanık olan ve bu ölümleri, iş kazalarını durdurun, ‘bari bundan sonra tedbir alın’ diye feryat edenler cezaevlerinde tutuluyor. Bu tüm topluma verilen bir gözdağıdır” dedi.