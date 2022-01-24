İstanbul Havalimanı'nda tarihi rötar! Saatlerce uçak uçamayacak

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar kar nedeniyle durduruldu. Uçuşların yarın 04.00'da başlaması bekleniyor.

İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar durduruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor.

Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.



Yerde bekleyen uçaklar motor kapatırken, pist temizlenene kadar operasyonlara ara verildi.

Hava durumunun gidişatına göre uçakların başka pistlere indirilmesi de söz konusu olabilir.

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'U 'DEK'LER VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 cm'nin üzerine çıktı. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’lerin İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor. Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















