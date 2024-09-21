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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara fırtına engeli

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara fırtına engeli
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Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına havayolu ulaşımını da vurdu. İstanbul Havalimanı'nda birçok seferde aksama yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için alarm verdi. Uyarıların ardından kentte sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İstanbul Havalimanı'nda kısa bir süre tüm uçuşlar şiddetli fırtına nedeniyle durdu. Tekrar normale dönen seferler gecikmeli olarak gerçekleşiyor.

 Öte yandan akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Etiketler istanbul havalimanı fırtına uçuşlar yolcu uçakları
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