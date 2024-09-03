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İstanbul Havalimanı'nda yolcu rakamları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu rakamları açıklandı
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İstanbul Havalimanı ağustos ayında 7 milyon 720 bin 134 yolcuya hizmet verdi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen, “Ağustos ayında 46.939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve İGA İstanbul Havalimanı'nda 7.720.134 yolcunun ağırlanması, ekibimizin sürekli gelişen performansının ve güçlü altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor, bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

 

 

DHA

Etiketler istanbul havalimanı yolcu rakamları uçuş sayısı
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