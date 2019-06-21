İstanbul Havalimanı'ndaki intihar için yeni açıklama

İstanbul Havalimanı'ndaki özel güvenlik birimi İGA Guvenlik'te çalışan İbrahim Layık, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bırakmış, ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Gencin intihar etmesi üzerine sosyal medyada, intihar gerekçesi olarak çeşitli söylentiler çıkmıştı. İntihar olayı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır" denilmişti.

İŞTEN ÇIKARILMA İDDİALARI REDDEDİLDİ

İGA'dan yapılan açıklamada, havalimanı işletmesinde görev yapmış olan İbrahim Layık'ın intiharının ardından konunun sosyal medyada ve bazı yayın organlarında “işten çıkarılma” gibi bir iddia ile ilişkilendirilmesine istinaden açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanında intihar şoku

İntihar eden iş arkadaşları Layık'ın işten çıkarıldığı iddiasının asılsız olduğu söylenen açıklamada, "Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur. Kendisi kalmaya ikna edilmeye çalışılmasına rağmen istifasına gerekçe olarak da ailevi nedenleri göstermiştir. İstifa dilekçesi halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İGA olarak merhum İbrahim Layık'ın ailesinin yanında olmak, derin acılarını paylaşmak adına her türlü girişimin gerçekleştirildiği, bu süreçte dayanaksız iddialarla konunun çarpıtılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyulduğu, merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendiği kaydedildi.