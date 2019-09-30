İstanbul Havalimanı'ndaki sosisli fiyatı sosyal medyayı salladı !

İstanbul Havalimanı'nda suyun 10 liraya satılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bir sosyal medya kullanıcısı, aldığı 36 liralık sosislinin fotoğrafını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Türkiye yazarı Fuat Uğur, İstanbul Havalimanı’ndaki fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek, havalimanında bir suyun 10 liraya satılmasını gündeme getirmişti.

'GİRDİ ÇIKTI 24 LİRA, OTOPARK BOMBOŞ'

Uğur'un “Havalimanının otoparkı ise bomboş. Girdi-çıktı 24 lira yaparsan, fahiş fiyatlar koyarsan böyle. Tam bir ‘işletmecilik’ dehası” açıklamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda yiyecek-içecek ve otopark fiyatları tartışılmaya başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da eleştiren Uğur, gazete tarafından izne çıkartılmıştı.