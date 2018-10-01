İstanbul için bir tropik fırtına uyarısı daha !

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Ege ve yurdun Batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterecek.

Akşam saatlerinde başlayacak gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkisini artıracak.

2 EKİM SALI GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da salı günü de bulutlu ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren yağışın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















