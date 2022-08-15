İstanbul için felaket senaryosu! Ünlü bilim insanı ''Tsunami vuracak'' deyip tarih verdi!

Ünlü deniz bilimci Bernardo Aliaga, İstanbul'a tsunami uyarısında bulundu. Aliaga, olası felaket senaryosu için tarih de verdi.

Küresel iklim kriziyle birlikte hava durumları da giderek değişiyor. Mevsimlerin kaymasının yanı sıra aşırı yağışlar ve aşırı sıcaklar, insanlara zor günler yaşatıyor. Avrupa'nın sıcaktan kavrulduğu günlerde dünyanın en ünlü deniz bilimcileri arasında yer alan Bernardo Aliaga'dan Türkiye hakkında korkutan sözler geldi.

"30 YIL İÇERİSİNDE BEKLİYORUM"

30 yıl içerisinde büyük tsunaminin vuracağı kentler hakkında konuşan Bernardo Aliaga, "30 yıl içerisinde Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'u tsunaminin vuracağını tahmin ediyorum. Bu tarih 2030'a da denk gelebilir" ifadelerini kullandı.

UNESCO YENİ BİR PROGRAM AÇTI

UNESCO uzmanının bu uyarıları, dünyaca ünlü kuruluşu da harekete geçirdi. UNESCO, tsunami riski altındaki kentleri ve kasabaları 2030 yılına kadar eğitmek amacıyla yeni bir program başlattı.

"HAFİFE ALIYORSUNUZ"

Bernardo Aliaga, özellikle Akdeniz ülkelerinde tsunami riskinin hafife alındığını ancak bu riskin sanıldığı kadar masum olmadığını dile getirerek, Akdeniz ülkelerinin hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.