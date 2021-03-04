İstanbul için kötü haber! İşte risk altındaki ilçeler

İstanbul'da muhtemel şiddetli depremde 53 bin binanın ağır hasar alması beklenirken, bu binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler de açıklandı.

İstanbul'da, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor.

Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İLÇELERE GÖRE DAĞILIM

Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatih, 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı" açıklamasında bulundu.