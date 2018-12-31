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  3. 31 Aralık 2018 15:30

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı !

Uzmanlar, İstanbul'a kar ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı !
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısında bulundu. Öztel, İstanbul'da cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek kuvvetli kar yağışı için vatandaşları uyardı.
 
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin Balkanlardan gelen ikinci bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini söyledi.

Buna göre, İstanbul için kritik gün Perşembe. Perşembe akşamından itibaren kentte soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü etkisini artıracak olan yağışlar, zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşebilir. Bu neden kentte deniz ulaşımında aksamalar, hava ulaşımında ise gecikmeler yaşanabilir.

İstanbul'da kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürecek. 3 gün sürecek yağışını kentin bütün semtlerinde beyaz örtü bırakması bekleniyor.

Habertürk

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