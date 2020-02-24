İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İBB'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

İBB AKOM’un verilerine göre, güne rüzgârlı hava ile başlayan İstanbul’da, rüzgâr akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışların yaşanacak.

Ancak, bu hafta boyunca Lodos yönlü rüzgârların etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetini arttırarak Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (50-90km/s) eseceği, beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM’un meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 8 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4°C üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















