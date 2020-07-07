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  3. 07 Temmuz 2020 14:40

İstanbul için sarı alarm! Güneşe kanmayın, yağış fena vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası dahil Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz için sarı uyarı yayınlandı. Vatandaşlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı uyarıldı.

İstanbul için sarı alarm! Güneşe kanmayın, yağış fena vuracak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nin bir kısmı bugün özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. İstanbul’un çevresinde de etkili olacak olan yağışların yarın da İstanbul’da etkili olması bekleniyor. 

Yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası’nın doğusu) ve Batı Karadeniz’de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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